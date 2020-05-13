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Володимир Зеленський анонсував презентацію низки проектів у регіонах, які допоможуть привабити туристів

3 червня 2020 року - 16:24

Володимир Зеленський анонсував презентацію низки проектів у регіонах, які допоможуть привабити туристів

Перебуваючи з робочою поїздкою у Хмельницькій області, Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості розвитку українського туризму та анонсував презентацію низки регіональних проектів, які можуть бути цікавими для інвестування.

«Щодо туризму. Завтра і з операторами, і з авіакомпаніями ми будемо в Кам’янці-Подільському – одному з історичних і дійсно привабливих містечок. Будемо там зустрічатися й говорити на ці теми. Це одне з головних питань», – сказав Президент під час спілкування з журналістами.

За словами Глави держави, невдовзі буде презентовано низку проектів, зокрема в галузі туризму, які можуть бути привабливими для інвестування.

«Є декілька програм, які ми зараз розробляємо. Це різні «магніти» – так звані магніти привабливості в тому чи іншому регіоні нашої країни», – зазначив Володимир Зеленський.

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