Володимир Зеленський: Багатьом росіянам соромно за все, що пов’язано з Кримом, згодом російська історія оплакуватиме кроки Росії щодо півострова

Президент Володимир Зеленський переконаний, що велика кількість росіян підтримує єдність України, і їм соромно за незаконну анексію Росією Кримського півострова. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Дом».

Глава держави зазначив, що російська пропаганда навмисно транслює наратив, що всі українці ненавидять росіян, хоча це не відповідає дійсності.

«Є велика кількість росіян, які підтримують єдину Україну. Підтримують Донбас і бачать його лише українським. Їм неприємно і взагалі соромно за все, що пов’язано з Кримом. Дуже соромно. І вони всі кажуть, що російська історія ще оплакуватиме російські ж кроки та рішення щодо Криму», – зауважив Володимир Зеленський.

«Тому що Крим – це перший сірник, перший вогник, через який два народи – на покоління чи на два – так один до одного ставляться: не хочуть бачити, не хочуть чути. Багато російськомовних українців перейшли на українську мову – ми всі її знаємо, – тому що їм неприємно навіть (розмовляти російською. – Ред.), бо вбили брата, батька», – сказав він.

Водночас Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що є багато росіян, які підтримують українців і за це «отримують політично».