Володимир Зеленський біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі вшанував загиблих за Україну

З нагоди Дня захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за нашу країну.

Було оголошено хвилину мовчання, після чого військовий оркестр виконав Державний гімн України.

Воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

Також пам’ять загиблих за Україну вшанували керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони України Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Крім того, на Михайлівській площі Глава держави оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки.

Володимиру Зеленському продемонстрували засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ударні та вогневі засоби, зокрема ракетний комплекс «Нептун», ПТРК «Стугна», багатоцільову роботизовану платформу Agema, багатоцільову роботизовану платформу з ударним модулем РСВК-М, безпілотну роботизовану платформу Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 «Грім» та Skyfist.