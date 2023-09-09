Володимир Зеленський домовився з міністром закордонних справ Японії про початок переговорів щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші, який перебуває з візитом в Україні. У зустрічі взяли участь керівники провідних японських компаній, які супроводжують голову МЗС Японії під час візиту до Києва, зокрема представники Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc., Tsubame BHB.

Глава Української держави подякував за всебічну підтримку з боку Японії в подоланні наслідків російського збройного вторгнення.

«Вдячний за значну гуманітарну та фінансову допомогу, яку Японія надала нашій країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Японія доклала значних зусиль, щоб допомогти нам пройти зимовий період і подолати виклики для енергетичної системи України, які виникли внаслідок російських атак», – сказав Президент.

Володимир Зеленський високо оцінив лідерство Японії в мобілізації міжнародної підтримки України, зокрема під час японського головування в «Групі семи» (G7). Було відзначено важливість схвалення під час головування Японії Спільної декларації G7 про підтримку України. Глава держави повідомив, що Україна вже розпочала переговори щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії з низкою партнерів і висловив готовність до відповідних консультацій із Японією.

Голова МЗС Японії Йошімаса Хаяші оголосив про готовність японської сторони розпочати найближчим часом переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Під час зустрічі відбувся також обмін думками щодо практичної реалізації Української формули миру та долучення Японії до підготовки Глобального саміту миру.

Окрему увагу приділили активізації взаємодії з Японією в питанні відновлення та відбудови України.

Глава держави підкреслив налаштованість української сторони на активну взаємодію з Японією в підготовці Конференції з питань відновлення України, яка запланована на початок наступного року та має відбутися в Японії. «Для нас є важливим максимальне залучення японського бізнесу до участі в конференції», – наголосив Глава держави.

У цьому контексті він високо оцінив прибуття до Києва разом із міністром Йошімасою Хаяші потужної делегації японського бізнесу, яка охоплює керівництво провідних компаній.

«Ми раді вітати представників японського бізнесу в Україні. Це дуже важливо, тому що ми активно працюємо над відновленням української економіки та залученням нових інвестицій в Україну. Ми відкриті для співпраці й готові поділитися ідеями та нашим баченням», – сказав Президент.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками про заходи політичного діалогу в найближчій перспективі.