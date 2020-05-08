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Володимир Зеленський: Дорога Сєвєродонецьк – Станиця Луганська є однією з пріоритетних

8 травня 2020 року - 14:25

Володимир Зеленський: Дорога Сєвєродонецьк – Станиця Луганська є однією з пріоритетних

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський оглянув автомобільну дорогу Сєвєродонецьк – Станиця Луганська. Глава держави ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху – Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар протяжністю 37 км. Відновлення відбувається в межах реалізації програми «Велике будівництво».

Президенту доповіли, що станом на сьогодні підрядники фрезерують дорожнє покриття, роблять шар основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші та нижній шар покриття з асфальтобетону. Будівельні роботи виконані на 28%.

Володимир Зеленський зазначив, що дорога Сєвєродонецьк – Станиця Луганська є однією з пріоритетних для держави.

«Вона дуже важлива для людей, які живуть в Україні: на нашій частині та тимчасово окупованій. Щоб вони бачили, що починаючи з мосту в Станиці Луганській і до Сєвєродонецька в цьому році побудується прекрасна, якісна дорога», – наголосив Президент.

Загальна протяжність маршруту від Сєвєродонецька до Станиці Луганської, який складається з чотирьох ділянок, – 128 км. З них 125,5 км є дорогами державного значення. Повне оновлення маршруту планується до кінця 2020 року.

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Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Луганської області

8 травня 2020 року - 11:45
Президент України Володимир Зеленський на українсько-російському кордоні вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні, 8 травня 2020 року
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