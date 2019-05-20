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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

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Володимир Зеленський: Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є вкрай низька довіра громадян України до цієї інституції

21 травня 2019 року - 14:06

Володимир Зеленський: Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є вкрай низька довіра громадян України до цієї інституції

В Адміністрації Президента України відбулася зустріч Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп.

Під час зустрічі йшлося про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції», – заявив Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дочасних виборів. Вона залежатиме від того, коли Президент видасть указ про розпуск Парламенту.

Також ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.

Крім цього, на зустрічі піднімали питання звільнення українців з російського полону. Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього Глави держави з цього питання.

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Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

21 травня 2019 року - 12:36
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