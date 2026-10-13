Володимир Зеленський і Барт де Вевер обговорили постачання винищувачів F-16 та боєприпасів до них

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Лідери обговорили наслідки цілодобових російських атак по житлових будинках, енергетиці та іншій критичній інфраструктурі України. Глава держави зазначив, що лише за цей вечір росіяни завдали ударів по енергетичних об’єктах у двох регіонах, без світла залишилося майже 15 тисяч людей на Волині, частково знеструмлені райони в Києві та області. У деяких громадах через загрозу повторних російських ударів ремонтні бригади навіть не можуть розпочати відновлення.

Президент детально поінформував Прем’єр-міністра Бельгії про російський терор та потреби України.

«Зараз F-16 дуже допомагають відбивати атаки реактивних “шахедів”. Працюємо з Бельгією над тим, щоб якомога скоріше отримати додаткові винищувачі», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський і Барт де Вевер обговорили можливість додаткового постачання боєприпасів до винищувачів F-16. Президент акцентував, що кожне рішення про оборонну підтримку рятує життя людей.

Глава держави подякував Премʼєр-міністру та всій Бельгії за допомогу й готовність підтримувати наш захист життя і надалі.