Володимир Зеленський і Борис Джонсон обговорили подальші кроки зі зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Сторони позитивно оцінили перші результати запровадження Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією.

«За неповний рік дії Угоди вже маємо конкретні результати українсько-британської взаємодії в багатьох сферах», – наголосив Глава держави.

Зокрема, було відзначено зростання двостороннього товарообігу в першому півріччі цього року на понад 70%.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

Володимир Зеленський подякував за підтримку британської сторони у створенні Кримської платформи, а також незмінну увагу до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Глава держави передав Прем’єр-міністру Великої Британії список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.

Сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту «Північний потік – 2». Президент України наголосив, що цей проект є геополітичною зброєю Росії.

Співрозмовники також обговорили подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема проведення інавгураційного засідання Діалогу стратегічного партнерства.

Глава держави поінформував Бориса Джонсона про намір взяти участь у сегменті високого рівня 26-ї Конференції країн – учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада.

Володимир Зеленський запросив Бориса Джонсона відвідати Україну з візитом.