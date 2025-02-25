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Володимир Зеленський і депутати Європарламенту та міжпарламентського об’єднання United for Ukraine обговорили кроки для підтримки України

25 лютого 2025 року - 22:03

Володимир Зеленський і депутати Європарламенту та міжпарламентського об’єднання United for Ukraine обговорили кроки для підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із депутатами Європейського парламенту та міжпарламентського об’єднання United for Ukraine.

«Ми дуже вдячні за вашу роботу й підтримку в моменти, коли це нам справді потрібно. Дуже дякуємо за резолюції, які ви ухвалили на підтримку України. Ми вдячні за те, що ви підтримуєте санкційні пакети, і ми дуже раді, що ухвалено 16-й пакет санкцій. Це дуже важливо для нас», – сказав Глава держави.

Зокрема, під час зустрічі обговорили конкретні кроки для спільної безпеки в майбутньому. Володимир Зеленський наголосив, що важливо докласти всіх можливих зусиль для збереження єдності між Україною, Європою та США й напрацювати спільну позицію.

Президент поінформував про контакти з європейськими лідерами для формування чітких і надійних гарантій безпеки та досягнення справедливого й тривалого миру.

Також ішлося про посилення санкцій щодо тіньового флоту РФ, використання заморожених російських активів, членство України в ЄС і НАТО та продовження співпраці у сфері безпеки й оборони.

Глава держави наголосив, що членство України в Північноатлантичному альянсі є найдешевшою та найдієвішою гарантією безпеки. Водночас до того спільно з партнерами необхідно зробити все, щоб зберегти українську армію та посилити ППО, а також наростити обсяги українського оборонного виробництва, зокрема далекобійних дронів та артилерії.

Євродепутати запевнили, що підтримують членство України в НАТО й готові докласти всіх можливих зусиль для подальшої допомоги українському народу.

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