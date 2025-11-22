Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та можливості, які з’явилися зараз

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Лідери обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз.

Глава держави поінформував про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни. Триває конструктивна робота, щоб план був узгоджений.

Президент відзначив: важливо, що домовленості між Україною та Нідерландами реалізуються дуже швидко. Дік Схооф повідомив, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України. Прем’єр-міністр також запевнив, що Нідерланди продовжать надавати Україні оборонну підтримку. Глава держави подякував за допомогу та послідовну й рішучу підтримку України з боку народу Нідерландів.