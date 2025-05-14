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Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили продовження військової підтримки України

16 травня 2025 року - 21:13

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили продовження військової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Глава держави подякував за підтримку України з боку Нідерландів, передусім за оборонну допомогу та її збільшення майже втричі цьогоріч. Президент наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме, який вагомий внесок у захист життів наших людей зробив нідерландський народ.

Володимир Зеленський коротко поінформував про сьогоднішню зустріч у Стамбулі та наголосив на тому, що важливо посилювати тиск на Росію і продовжувати допомагати Україні.

Лідери обговорили потреби України, зокрема зміцнення ППО та прямі інвестиції в українське виробництво дронів.

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