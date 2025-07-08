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Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили спільне виробництво зброї

10 липня 2025 року - 17:17

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, щоб обговорити спільне оборонне виробництво та скоординувати дипломатичну роботу.

Глава держави подякував Нідерландам за оголошений пакет допомоги на відбудову та зміцнення України впродовж цього й наступного років на загальну суму 300 млн євро.

Під час зустрічі лідери обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва та потреби в посиленні протиповітряної оборони України на тлі того, як Росія збільшує кількість дронів і ракет під час масованих обстрілів українських міст і сіл.

Дік Схооф засудив нещодавні російські удари по людях і цивільній інфраструктурі та запевнив у повній підтримці України.

Крім того, ішлося про важливість спільної дипломатичної роботи з партнерами, зокрема з державами – членами НАТО, та зміцнення трансатлантичної єдності.

Президент подякував за організацію саміту НАТО в Гаазі, новий оборонний пакет, оголошений на ньому, і підписання прямих контрактів з українськими виробниками в межах проєкту «Лінія дронів».

Володимир Зеленський запросив Діка Схоофа відвідати Україну з візитом.

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