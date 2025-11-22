Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави поділився деталями дипломатичної роботи України, США та Європи. Для України важливо, щоб усі партнери, які з нами від самого початку цієї війни, були поінформовані про ситуацію. Триває координація зусиль, щоб Європа була включена в процес.

Президент подякував Прем’єр-міністру та всьому польському народові за підтримку. Україна знає, що завжди може розраховувати на Польщу, і дуже це цінує.