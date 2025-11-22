Президент:

Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента
22 листопада 2025 року - 15:12

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

22 листопада 2025 року - 15:55

Президент провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії

22 листопада 2025 року - 15:49

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та можливості, які з’явилися зараз

22 листопада 2025 року - 15:19

22 листопада 2025 року - 15:09

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
22 листопада 2025 року - 13:33

22 листопада 2025 року - 15:55

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави поділився деталями дипломатичної роботи України, США та Європи. Для України важливо, щоб усі партнери, які з нами від самого початку цієї війни, були поінформовані про ситуацію. Триває координація зусиль, щоб Європа була включена в процес.

Президент подякував Прем’єр-міністру та всьому польському народові за підтримку. Україна знає, що завжди може розраховувати на Польщу, і дуже це цінує.

