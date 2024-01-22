Володимир Зеленський і Дональд Туск поспілкувалися зі студентами українських вишів

У День Соборності України Президент Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском поспілкувалися зі студентами та професорсько-викладацьким складом кількох українських закладів вищої освіти.

На зустрічі, яка відбулася в приміщенні Національного університету «Києво-Могилянська академія», були присутні студенти цього вишу, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, Маріупольського державного університету, Київського національного лінгвістичного університету.

Звертаючись до присутніх, Володимир Зеленський зазначив, що День Соборності України є надзвичайно важливим і символічним святом, наповненим змістом і вагомими сигналами про силу єдності.

«Так важливо було об’єднатися на самому початку війни. І цей міцний щит, що в нас є, який нам вдалося побудувати в Україні, – це сигнал, який дійшов до всієї Європи та всього світу. І тоді нам вдалося, об’єднавшись, протистояти російській агресії вже всім світом. І прийшла допомога. Я дуже радий, що в ці моменти Польща була з нами, польський народ. Хочу йому подякувати від щирого серця, від усіх українців», – сказав він.

Глава держави наголосив, що сьогодні не можна втратити цю солідарність.

«Цю соборність в Україні, у Європі, у світі не можна втратити, бо втратимо все», – переконаний Президент.

Зі свого боку Дональд Туск зазначив, що сьогодні українці борються за свою територіальну цілісність, свою незалежність, але також українці мріють, що Україна буде домом і для їхніх дітей та онуків.

«Агресія росіян – це не лише напад на вашу державу, це агресія проти вашого майбутнього, наступних поколінь. Це агресія, націлена проти всього, що для вас важливе», – сказав голова польського уряду.

«Я переконаний, що сьогодні не можна бути у Європейському Союзі та не допомагати Україні. Боротьба України з Росією є боротьбою за суть європейськості», – додав він.

Дональд Туск також зазначив, що НАТО був би набагато сильнішим, якби Україна стала членом Альянсу, адже її армія сьогодні є однією з найбільш підготовлених.

«Тому, зокрема, завданням уряду Польщі є переконувати всіх скептиків, що в інтересах кожного члена НАТО та всього Альянсу є якнайшвидше членство України. Це очевидний шлях до зміцнення безпеки всього вільного світу», – зауважив Прем’єр-міністр Польщі.

Під час спілкування зі студентами Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна має стати членом ЄС.

«Не просто так ми отримали кандидатство. І не просто так були відкриті переговори про вступ, і відкритий шлях до майбутнього в ЄС. Тому що ми справді це вибороли», – наголосив Президент.

Відповідаючи на запитання про найбільш дієві заходи боротьби з російською дезінформацією та ІПСО, Глава Української держави зазначив, що дуже важливо, зокрема й сучасній молоді, у нинішньому насиченому інформаційному просторі перевіряти та аналізувати інформацію. Крім того, певний результат дає санкційна політика, яка впливає на можливості фінансування пропаганди з боку РФ.

Говорячи про перспективи розвитку українсько-польських відносин, Володимир Зеленський висловив переконання, що попри будь-які складнощі, з повагою одне до одного можна здобувати спільні перемоги. На його думку, їх можна досягати в агропромисловому комплексі, в логістичній галузі. Виклики, пов’язані із сусідством Росії та Білорусі, дають поштовх для спільного розвитку в кібербезпеці, загалом у питаннях безпеки, спільному виробництві озброєнь.

За словами Президента України, також варто приділяти увагу розвитку спільних освітніх програм з огляду на велику кількість українців, які проживають у Польщі.

Дональд Туск додав, що Україна та Польща під час цієї війни вибудували надзвичайну взаємну довіру, причому не лише на рівні лідерів, а й на рівні людей і суспільств.

«Війна показала, що ви одна з найбільш сучасних, інноваційних націй. Показала надзвичайну гнучкість, креативність, починаючи з фронту та в інших сферах. Ви переживаєте трагедію, але йдете вперед», – сказав він.