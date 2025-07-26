Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили посилення ППО та фінансування виробництва українських дронів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави поінформував про ключові оборонні потреби України, передусім – зміцнення протиповітряної оборони. Лідери обговорили постачання додаткових ракет до комплексів SAMP/T і Crotale.

Окремо йшлося про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Емманюель Макрон запевнив у готовності допомогти.

Президенти України та Франції також обговорили підготовку українських пілотів на літаках Mirage. Володимир Зеленський відзначив важливість того, що Франція продовжуватиме навчання та допоможе збільшити кількість підготовлених пілотів.

Глава Української держави поінформував про результати третього раунду перемовин із російською стороною в Стамбулі, зокрема про досягнуту домовленість щодо нового обміну полоненими. Україна очікує відповіді Росії на пропозицію провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. Україна та Франція мають спільну позицію: на ній обов’язково повинні бути присутні представники Європи.

Крім того, лідери детально обговорили євроінтеграційний шлях України та домовилися спільно працювати над відкриттям першого переговорного кластера найближчим часом. Важливо, щоб Україна та Молдова й надалі рухалися синхронно.

Також говорили про роботу української антикорупційної інфраструктури, яка повністю функціонує. Володимир Зеленський зазначив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

Він подякував Франції за підтримку та готовність допомагати Україні.