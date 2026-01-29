Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити – звернення Президента
Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити – звернення Президента

29 січня 2026 року - 21:36

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили підтримку України та координацію з європейськими партнерами

29 січня 2026 року - 22:13

Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити – звернення Президента

29 січня 2026 року - 21:34

Цінуємо й пам'ятаємо всіх, хто бився заради того, щоб Україна могла жити – Володимир Зеленський під час вручення найвищих державних нагород воїнам

29 січня 2026 року - 17:39

Президент ушанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві

29 січня 2026 року - 12:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент ушанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві
Президент ушанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві

29 січня 2026 року - 12:28

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили підтримку України та координацію з європейськими партнерами

29 січня 2026 року - 22:13

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили підтримку України та координацію з європейськими партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував Німеччині за рішення виділити понад 11 млрд євро на допомогу Україні у 2026 році та за внески в програму PURL. Окремо Володимир Зеленський відзначив підтримку з боку ФРН рішення Євросоюзу про виділення 90 млрд євро для України на 2026–2027 роки.

«Німеччина дуже допомагає нам від перших днів цієї війни. І це надзвичайно великий внесок у порятунок життів українців та нашу здатність захищатися від російської агресії. Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що Європа стає сильнішою завдяки спільним крокам і підтримці Німеччини для захисту України, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах.

«Саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст. Уже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки. Кожен такий крок робить Україну сильнішою», – зауважив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між державами й партнерами у Європі наступного тижня. Президент подякував Німеччині за готовність допомагати з відбудовою України. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц домовилися, що команди опрацюють усі необхідні кроки.

Версія для друку