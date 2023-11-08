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Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обговорили розвиток двосторонньої співпраці та підготовку до Конференції з відновлення України

8 листопада 2023 року - 13:42

Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обговорили розвиток двосторонньої співпраці та підготовку до Конференції з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Глава держави відзначив лідерську роль Японії в підтримці нашої країни під час головування у «Групі семи». Президент високо оцінив заяву міністрів закордонних справ країн G7 за підсумками зустрічі в Токіо, у якій ідеться про непорушність підтримки України попри інші глобальні виклики.

Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда домовилися про розвиток співпраці в колективних і двосторонніх форматах. Зокрема, йшлося про продовження активної роботи над укладенням двосторонніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в лютому 2024 року в Японії.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Фуміо Кішіді за цьогорічний вагомий внесок Японії в енергетичну безпеку нашої країни й надання необхідного обладнання, зокрема потужних трансформаторів і турбін. Президент України також високо оцінив відновлення роботи офісу Японської агенції з міжнародного співробітництва «Джайка» в Києві.

Співрозмовники обговорили подальшу макрофінансову підтримку України.

Глава держави відзначив активну роль Японії в імплементації Української формули миру й подякував за участь японського представника в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули та принципів відновлення миру в нашій країні.

Володимир Зеленський запросив Японію долучитися до другого міжнародного саміту програми «Зерно з України».

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