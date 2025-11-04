Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили енергетичну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Глава держави подякував Литві за допомогу Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Лідери обговорили енергетичну підтримку України. Гітанас Наусєда запропонував надати допомогу щодо газу. Президенти домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим.

Також ішлося про можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Володимир Зеленський запропонував допомогу. Лідери працюватимуть, щоб було більше безпеки в регіоні та Литві.

Крім того, президенти узгодили позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.

Володимир Зеленський поінформував Гітанаса Наусєду про ситуацію на полі бою. Українські воїни тримають лінію оборони всупереч російським наративам у медіа.