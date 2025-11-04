Президент:

Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента
4 листопада 2025 року - 19:43

ностанні новини

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили енергетичну підтримку України

5 листопада 2025 року - 17:51

Президент України та Прем’єр-міністерка Японії обговорили оборонне співробітництво, ППО та допомогу українській енергетиці

5 листопада 2025 року - 13:42

Розвиток Сил безпілотних систем і власне виробництво дронів – Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача СБС на основному командному пункті 414-ї бригади «Птахи Мадяра»

4 листопада 2025 року - 22:28

Президент заслухав доповідь про ситуацію в районі Покровська та відзначив воїнів нагородами на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ

4 листопада 2025 року - 20:57

фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Донеччину
Робоча поїздка Президента на Донеччину

4 листопада 2025 року - 14:09

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Глава держави подякував Литві за допомогу Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Лідери обговорили енергетичну підтримку України. Гітанас Наусєда запропонував надати допомогу щодо газу. Президенти домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим.

Також ішлося про можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Володимир Зеленський запропонував допомогу. Лідери працюватимуть, щоб було більше безпеки в регіоні та Литві.

Крім того, президенти узгодили позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.

Володимир Зеленський поінформував Гітанаса Наусєду про ситуацію на полі бою. Українські воїни тримають лінію оборони всупереч російським наративам у медіа.

