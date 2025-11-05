Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень – звернення Президента
Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень – звернення Президента

5 листопада 2025 року - 20:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна та Євросоюз працюють над посиленням взаємодії у сфері оборони в межах інструменту SAFE

5 листопада 2025 року - 21:17

Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень – звернення Президента

5 листопада 2025 року - 20:46

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

5 листопада 2025 року - 18:51

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:37

Перейти до всіх галерей

Україна та Євросоюз працюють над посиленням взаємодії у сфері оборони в межах інструменту SAFE

5 листопада 2025 року - 21:17

Україна та Євросоюз працюють над посиленням взаємодії у сфері оборони в межах інструменту SAFE

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Європейського Союзу на чолі з керуючою директоркою Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Бенедиктою фон Зехерр-Тосс і заступником директора Генерального директорату Єврокомісії з оборонної промисловості та космосу Геральдом Рюйтерсом.

Ігор Жовква подякував за підтримку державам – членам Євросоюзу й зазначив, що Україна готова зробити свій внесок у розвиток ініціативи Євросоюзу «Вартовий східного флангу» / «Європейська ініціатива протидії дронам».

За його словами, Президент Володимир Зеленський уже обговорював із партнерами готовність України ділитися досвідом для зміцнення оборонного потенціалу всього Євросоюзу.

Особлива увага під час зустрічі – ініціативі SAFE. Сторони погодилися, що важливо реалізувати всі можливості для спільного виробництва в межах цього інструменту.

«Розраховуємо на ефективну співпрацю з державами – членами Євросоюзу в межах нового інструменту SAFE для задоволення критичних коротко- та середньострокових оборонних потреб України. Очікуємо, що держави-члени, які беруть участь в інструменті SAFE, наприкінці листопада передбачать у своїх національних інвестиційних планах у сфері безпеки та оборони “український елемент” із конкретними цифрами та видами обладнання», – зазначив він.

Делегація Євросоюзу поінформувала про перелік країн, які вже запевнили в готовності інвестувати у спільні оборонні проєкти з Україною в межах SAFE.

Кінцевий термін подачі національних планів – 30 листопада. Україна та Євросоюз домовилися збільшити спільні зусилля, щоб забезпечити суттєвий відсоток кожної з країн для підтримки України ракетами, дронами та артилерійськими боєприпасами.

SAFE («Безпека і дії заради Європи») – це новий фінансовий інструмент Євросоюзу на суму 150 млрд євро для посилення оборонних спроможностей. Механізм надає довгострокові позики для фінансування оборонних проєктів держав-членів і партнерів, насамперед України.

Про свою готовність узяти кредити вже заявили 19 країн: Польща, Румунія, Франція, Угорщина, Італія, Бельгія, Литва, Португалія, Латвія, Болгарія, Естонія, Словаччина, Чехія, Хорватія, Кіпр, Фінляндія, Іспанія, Греція, Данія. Інструмент SAFE доповнить ініціативи Євросоюзу на підтримку України, які вже існують, та посилить здатність держав-членів передавати Україні необхідне озброєння і військову техніку.

Версія для друку