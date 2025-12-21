Без усієї нашої зовнішньополітичної роботи просто неможливо було б вистояти в цій війні – виступ Президента з нагоди Дня працівників дипломатичної служби

Руслане, пане спікере!

Юліє, пані Премʼєр-міністре!

Андрію Івановичу, пане міністре!

Шановні присутні!

Шановні українські дипломатичні працівники та працівниці!

Усі присутні!

Я вітаю вас із вашим днем, із днем української дипломатичної служби, і хочу подякувати вам за спільну роботу заради України та нашого захисту в цій війні.

Без усієї нашої зовнішньополітичної роботи просто неможливо було б, упевнений у цьому, вистояти в цій війні. Це не просто слова. Україна вперше за довгу свою історію змогла об’єднати навколо себе реально весь світ. Зараз немає такої частини світу, в якій би не знали про нашу державу, наш народ, про наш захист, про героїзм українців, українок. Немає зараз такої країни, у якій би не відчували, що ми боремося справедливо. І навіть у тих державах, які підтримують Росію у війні проти нас, проти України, які допомагають агресору, – навіть там усе одно знають та все одно відчувають, що вони не на світлій стороні історії і що вони роблять це виключно заради грошей чи збереження своєї антидемократичної влади. Ми ж змогли обʼєднати навколо України, справді об’єднати всіх тих у світі, хто реально цінує життя, хто цінує незалежність націй, усіх, хто цінує систему міжнародних правил та хоче, щоб світ був світом без війни.

Вперше в історії України підтримка для нашої держави глобальна. Ми об’єднали Європу навколо ідеї захисту нашої держави, нашої незалежності, а отже – навколо права кожної європейської нації самостійно обирати свій життєвий шлях. Це об’єднання приносить постійні результати як для України, так і для всієї Європи. Європа змогла роззброїти російський «Газпром», і Путін більше не може шантажувати Європу енергоресурсами та зимовим холодом. Також Європа змогла захиститися від російських спроб дестабілізації та реально захищає свої внутрішні демократичні процедури. Євросоюз застосував проти Росії вже 19 санкційних пакетів, зокрема проти російських банків та енергетичних компаній. Це забирає в Путіна сотні мільярдів доларів, які він витратив би на війну проти нас. Наші санкційні пропозиції завжди враховуються нашими партнерами. Країни поза межами ЄС також підтримують цей тиск – це й Норвегія, Швейцарія, Британія, інші – кожен намагається проявити себе в санкціях проти агресора, бо ми об’єднали сотні мільйонів людей ідеєю, що агресор не може залишатися безкарним.

Дуже серйозно ми просунулись і на шляху до членства України у Європейському Союзі – ми отримали кандидатство для України, ми розпочали перемовини. І якби не штучне та політизоване, виключно політизоване блокування відкриття кластерів для України, вже був би і такий результат. Впевнений: досягнемо і цієї мети. Україна точно буде – і буде повноправно – у спільному європейському домі.

Хоча багато хто сподівався, що єдність Америки з Європою розвалиться, все одно є реальна спільна робота між Європою та Сполученими Штатами, і багато в чому саме ми в Україні працюємо, щоб це було. Це є. Саме Україна старається, щоб Європа була – і була на рівних – у розмові зі Сполученими Штатами. Саме ми пропонуємо, активізуємо та захищаємо всі формати участі європейців у розмові з Америкою, і це вдається.

Україна вперше в історії досягла такого рівня поваги в країнах-партнерах, що саме українське питання часто буває єдиним питанням, яке дійсно об’єднує весь політичний спектр в інших країнах. І це дуже різні сили, дуже, які інакше й не співпрацювали б одна з одною, але заради захисту цінностей, заради захисту України, заради захисту європейського способу життя та міжнародного права вони об’єднуються, і ми завжди цьому допомагаємо – публічною дипломатією, непублічною роботою, формальними та неформальними контактами.

Майже немає в мене такого дня, щоб не було спілкування з іншими лідерами, з нашими партнерами. Так само активно працює голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр України, міністр закордонних справ, Офіс і всі, хто може додавати Україні й нашим партнерами сили завдяки зовнішній політиці. Я хочу подякувати вам за цю активність. Дякую.

Зараз ми маємо надзвичайно вагомі результати року. Україна забезпечила для себе 90 мільярдів євро підтримки на наступні два роки. Це історичне досягнення – фінансова гарантія безпеки для України. Ми запобігли фінансовій катастрофі, і при цьому російські активи залишаються заблокованими у Європі, і цілком справедливо, щоб саме російські кошти працювали на Україну – на наш захист, на наше відновлення.

Багато було страхів на початку року, що у світу, у Європи не вийде з новою Америкою. Але ми зберегли рівень відносин. Ми зберегли критично необхідну допомогу розвідкою. Америка продовжує постачання зброї для України, і зокрема працює програма PURL – більш ніж 4 мільярди доларів тільки в цій програмі. Ще готуються програми SAFE та інші, у яких Україна має бути повноправною учасницею.

Ми збільшили кількість систем протиповітряної оборони, завезли в Україну додаткові системи «Петріот». Ми забезпечуємо ракети для ППО. Почали програми спільного виробництва зброї, і вже працюють різні моделі фінансування партнерами нашого виробництва. Йдеться, до речі, про десятки мільярдів щорічно. Це абсолютно конкретне завдання зокрема і для вас – щоб фінансування українського виробництва зброї було достатнім на наступний рік. Дрони для наших воїнів, ракети для української армії, техніка, РЕБ, роботизовані комплекси – все це має бути на достатньому рівні, у достатній кількості й точно сучасне. Це не тільки наше внутрішнє завдання, це конкретний зовнішньополітичний пріоритет: Україна має зберігати лідерство у Європі за якістю та обсягом виробництва зброї. Ми маємо забезпечити ще один історичний результат для України й організувати реальне виробництво комплексів ППО та ракет до них в Україні або разом із нашими ключовими сусідами. Це те, що змінить на краще баланс сил у нашому регіоні. Це надскладне завдання, стратегічне завдання. Заради України це має бути зроблене.

Україна вперше у своїй історії ініціювала роботу коаліції більш ніж 30 країн – Коаліції охочих, і це країни, які забезпечать нам, а отже, і собі, необхідні гарантії безпеки. Європа, Канада, Японія – всі разом. Є в нас двосторонні безпекові угоди – на цей момент три десятки таких угод, які передбачають для нас підтримку зброєю, фінансами, політичну підтримку, підтримку санкціями проти російської агресії. Важливо слідкувати, щоб кожна з угод реально виконувалась.

Вперше в історії України ми маємо підтримку українських зовнішньополітичних ініціатив не просто інколи, час від часу, а дійсно на постійній основі глобальну підтримку – не тільки європейцями, канадійцями, іншими нашими традиційними партнерами, але й державами Близького Сходу, Латинської Америки, Африки, інших частин світу. Українські резолюції в ООН, українські проєкти заяв, документів в інших міжнародних організаціях отримують необхідну підтримку, і ми не здали Росії жодного міжнародного майданчика в жодному з питань, які критичні для України в цьому році. Я вас вітаю! Ми боремося за повернення додому викрадених Росією українських дітей. Ми працюємо, щоб повертати українських полонених – військових і цивільних, і важливо, щоб процес обмінів продовжувався. І ви маєте у ваших контактах із партнерами постійно підтримувати саме цю тематику. Так само, як і всі питання щодо справедливості для України: має бути трибунал щодо російської агресії, має бути відповідальність російських воєнних злочинців, має бути чітке засудження світом Росії за цю війну – це конкретне ваше завдання. І вже є перші успіхи.

Дуже важливо, що ми – в продуктивному, змістовному процесі перемовин для закінчення цієї війни, і це розмова передусім із нашим стратегічним партнером, з Америкою. Розмова про те, як закінчити війну і як закінчити її достойно. І багато залежить саме від нас усіх – від нашої української позиції.

Ми чітко розуміємо всі виклики. Ми бачимо, як Росія намагається зривати наші ініціативи. Але українська зовнішня політика залишається сильною, ініціативною, і стратегічну зовнішньополітичну ініціативу ми зберігаємо попри все.

Дякую, що українська інфраструктура дипломатії за кордоном працює, і працює в тому числі для наших громадян України. Українські консульства, українські посольства надають необхідні послуги, обсяг такої роботи збільшено.

Важливо, що ми постійно на зв’язку з кожним нашим партнером на всіх робочих рівнях – від найвищого до будь-якого, який працює заради спільних, важливих для нас результатів. Я хочу особливо подякувати тим нашим послам у Європі та інших частинах світу, які мають дійсно хороші контакти з партнерами, це значний результат для України. Будемо також збільшувати мережу наших дипломатичних представництв.

Нам треба завершити цю війну достойним миром, передусім миром для України, для українців. Нам треба забезпечити силу для України за будь-яких обставин – зброю, фінанси, політичну підтримку. Нам треба гарантувати, що українська стійкість – а це і енергетика, і соціальні наші зобов’язання – що все це отримає надійне забезпечення. Треба повністю забезпечити необхідне відновлення для України після російських ударів, після цієї війни – це глобальна справа, і партнери нам у цьому будуть так само необхідні, як і в захисті. Нам треба повністю реалізувати всі документи щодо гарантій безпеки, які вже є, і досягти також історичної домовленості з Америкою про гарантії безпеки для України, які будуть ратифіковані Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це обов’язково. Ми цього року досягли домовленостей зі Швецією щодо «гріпенів» і з Францією щодо літаків «Рафаль», і це такі рішення, які доводять з усією очевидністю: Україна може робити проривні речі. І тому кожну нашу зовнішньополітичну мету – велику й маленьку – ми маємо реалізувати повністю. Я впевнений: зможемо.

Я дякую вам за роботу на Україну, на нашу спільну силу. Важливо, що ми всі працюємо як одна система. Верховна Рада, Міністерство закордонних справ, Прем’єр-міністр, Офіс Президента України. Саме так має бути й надалі. Дякую.

Слава Україні!