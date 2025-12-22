Президент привітав українських дипломатів із професійним святом і відзначив їхній внесок у зміцнення України

У День працівників дипломатичної служби Президент Володимир Зеленський привітав українських дипломатичних працівників і працівниць із професійним святом.

«Без усієї нашої зовнішньополітичної роботи просто неможливо було б, впевнений у цьому, вистояти в цій війні. Це не просто слова. Україна вперше за довгу свою історію змогла об’єднати навколо себе реально весь світ. Зараз немає такої частини світу, у якій би не знали про нашу державу, наш народ, про наш захист, про героїзм українців, українок», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що вперше в історії України підтримка нашої держави – глобальна. Довкола себе Україна об’єднала десятки країн, залучила їх до численних програм соціального, гуманітарного та військового характеру, а також санкцій.

Лише Європа впровадила 19 пакетів обмежень, зокрема проти російських банків та енергетичних компаній, що не дало Росії змоги заробити й спрямувати на війну проти нашої країни сотні мільярдів доларів. Президент відзначив, що партнери завжди дослухаються до українських санкційних пропозицій.

Окрему увагу Глава держави зосередив на постійній співпраці України, всієї Європи та США. Збереглася підтримка розвідданими, працює програма PURL, готуються програми SAFE та інші.

«Зараз ми маємо надзвичайно вагомі результати року. Україна забезпечила для себе 90 мільярдів євро підтримки на наступні два роки. Це історичне досягнення – фінансова гарантія безпеки для України. Ми запобігли фінансовій катастрофі, і при цьому російські активи залишаються заблокованими у Європі, і цілком справедливо, щоб саме російські кошти працювали на Україну – на наш захист, на наше відновлення», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також відзначив просування на шляху до членства України у Європейському Союзі – наша країна отримала кандидатство, вже розпочалися перемовини.

«І якби не штучне та політизоване, виключно політизоване блокування відкриття кластерів для України, вже був би і такий результат. Впевнений: досягнемо і цієї мети. Україна точно буде – і буде повноправно – у спільному європейському домі», – зазначив Глава держави.

Президент закликав і далі наполегливо працювати в цьому та інших ключових напрямах для посилення України, особливо щодо власного та спільного виробництва з партнерами далекобійних дронів, дронів-перехоплювачів, ракет до систем ППО. Глава держави зазначив: конкретне завдання – щоб фінансування українського виробництва зброї було достатнім на наступний рік.

«Маємо забезпечити ще один історичний результат для України й організувати реальне виробництво комплексів ППО та ракет до них в Україні або разом із нашими ключовими сусідами. Це те, що змінить на краще баланс сил у нашому регіоні», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави подякував дипломатам за ту підтримку, яку Україна має не лише від європейських партнерів та США, а й від інших країн Північної та Південної Америки, від країн Близького Сходу та Африки.

«Ми не здали Росії жодного міжнародного майданчика в жодному з питань, які критичні для України в цьому році. Я вас вітаю! Ми боремося за повернення додому викрадених Росією українських дітей. Ми працюємо, щоб повертати українських полонених – військових і цивільних, і важливо, щоб процес обмінів продовжувався. І ви маєте у ваших контактах із партнерами постійно підтримувати саме цю тематику», – сказав Президент.

Конкретним завданням для подальшої роботи Глава держави назвав і те, що має бути трибунал щодо російської агресії, відповідальність російських воєнних злочинців і чітке засудження з боку світу Росії за цю війну.

Президент відзначив, що Україна перебуває в продуктивному та змістовному процесі перемовин зі США для закінчення цієї війни. За словами Президента, багато залежить саме від української позиції.

«Нам треба завершити цю війну достойним миром, передусім миром для України, для українців. Нам треба забезпечити силу для України за будь-яких обставин – зброю, фінанси, політичну підтримку. Нам треба гарантувати, що українська стійкість – а це і енергетика, і соціальні наші зобов’язання – що все це отримає надійне забезпечення. Треба повністю забезпечити необхідне відновлення для України після російських ударів, після цієї війни. Нам треба повністю реалізувати всі документи щодо гарантій безпеки, які вже є, і досягти також історичної домовленості з Америкою про гарантії безпеки для України, які будуть ратифіковані Конгресом Сполучених Штатів Америки», – підсумував Володимир Зеленський.

Глава держави подякував дипломатам за спільну роботу заради України й нашого захисту в цій війні та вручив державні нагороди.