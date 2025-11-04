Президент:

Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента
4 листопада 2025 року - 19:43

ностанні новини

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

5 листопада 2025 року - 18:51

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:38

Володимир Зеленський та Александр Вучич обговорили євроінтеграцію і співпрацю у сфері безпеки

5 листопада 2025 року - 18:10

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили енергетичну підтримку України

5 листопада 2025 року - 17:51

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:38

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Великої Британії – Ніла Кромптона, Нової Зеландії – Пола Беллентайна, Чилі – Елісео Родріго Руїса Ортіса, Сомалі – Мохамеда Абдуллагі Ахмеда.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні та поспілкувався з кожним із них.

Під час розмови з Нілом Кромптоном Президент подякував за підтримку з боку Великої Британії.

Сторони обговорили ключові пріоритети: військову та енергетичну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію. Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує систем ППО та ракет до них, а також перехоплювачів. Започатковані спільні проєкти й далі реалізовуватимуть.

Послу Нової Зеландії Глава держави подякував за солідарність з Україною з початку війни та активну участь у Коаліції охочих.

Ішлося про підтримку української енергетики та посилення санкцій проти Росії. Президент відзначив нещодавній пакет санкцій. Він наголосив, що збільшення санкційного тиску на Росію залишається одним із ключових пріоритетів для закінчення війни.

Під час зустрічі з Послом Чилі Глава держави відзначив послідовну позицію країни щодо засудження російської агресії та підтримки територіальної цілісності України.

Сторони обговорили перспективи збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, де є відповідний потенціал. Ідеться про машинобудування, гірничодобувне обладнання, ІТ-технології та цифрову трансформацію.

У спілкуванні з Послом Сомалі Президент подякував цій країні за чітку позицію щодо суверенітету й територіальної цілісності України. Наша держава розраховує на подальшу активну підтримку з боку Сомалі, яка зараз є непостійним членом Ради Безпеки ООН.

Також обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин, зокрема в галузі сільського господарства.

