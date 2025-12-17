Президент:

Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента

17 грудня 2025 року - 18:48

останні новини

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії дипломатичну роботу та енергетичну підтримку України

21 грудня 2025 року - 12:14

Україна і Португалія підписали спільну заяву для встановлення партнерства з виробництва морських дронів – Президент

20 грудня 2025 року - 17:04

Спільна заява Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Португальської Республіки Луїша Монтенегру щодо партнерства між Україною і Португальською Республікою

20 грудня 2025 року - 16:11

Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Португалії спілкування із журналістами

20 грудня 2025 року - 15:43

Фотогалерея
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Португалії
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Португалії

20 грудня 2025 року - 16:20

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії дипломатичну роботу та енергетичну підтримку України

21 грудня 2025 року - 12:14

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави поінформував про дипломатичну роботу цими днями. Українська команда у Флориді працювала з американською стороною, були також запрошені європейські представники. Президент зазначив: важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку.

Володимир Зеленський наголосив, що справжні сигнали від Росії тільки негативні – штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали.

Глава держави подякував Норвегії за підтримку та готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після ударів. Норвегія допомагатиме Україні з енергетичною стійкістю. Є спільне відчуття, що після роботи в США української дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами.

