Президент обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії дипломатичну роботу та енергетичну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави поінформував про дипломатичну роботу цими днями. Українська команда у Флориді працювала з американською стороною, були також запрошені європейські представники. Президент зазначив: важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку.

Володимир Зеленський наголосив, що справжні сигнали від Росії тільки негативні – штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали.

Глава держави подякував Норвегії за підтримку та готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після ударів. Норвегія допомагатиме Україні з енергетичною стійкістю. Є спільне відчуття, що після роботи в США української дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами.