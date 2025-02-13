Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили важливість координації із союзниками

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку нашої держави з боку литовського народу.

Одна з головних тем розмови – координація зусиль між основними союзниками. Глава Української держави наголосив, що для безпеки України та всієї Європи життєво необхідно, щоб Європа була повноцінною стороною під час будь-яких переговорів щодо закінчення війни.

Президент України розповів про нещодавні контакти з Президентом США Дональдом Трампом і представниками його адміністрації, а також поінформував про заплановані зустрічі.

За словами Володимира Зеленського, для України надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати Америки обов’язково були серед тих, хто надасть українцям гарантії безпеки. Адже припинення вогню без надійних гарантій на майбутнє не зможе забезпечити справедливий і тривалий мир.