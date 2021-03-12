Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда провели засідання Ради Президентів: Україна та Литва – великі друзі

Президентське подружжя Володимира та Олени Зеленських привітало в Києві Президента та першу леді Литви Гітанаса Наусєду та Діану Наусєдєнє.

Під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Наусєди, який перебуває в Україні з офіційним візитом, відбулося засідання Ради Президентів.

У засіданні з української сторони взяли участь віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр соціальної політики Марина Лазебна, тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, а також заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква і перший помічник Глави держави Сергій Шефір.

Володимир Зеленський детально розповів про реформи, які реалізуються в Україні, зупинившись на земельній реформі, яка дасть поштовх українській економіці та встановить справедливі ринкові відносини в аграрному секторі. Гітанас Наусєда наголосив, що Литва завжди підтримуватиме Україну на шляху євроатлантичної інтеграції.

Президент Литви відзначив важливу роль Володимира Зеленського у реалізації реформ і привітав зусилля щодо реформування оборонної галузі України.

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України розповів про повний та всеосяжний режим припинення вогню, зазначивши, що кількість порушень останнім часом зросла. За словами Володимира Зеленського, дуже важливим є питання гуманітарного доступу місій ОБСЄ та МКЧХ до мешканців окупованих територій.

«Ми не живемо тільки сьогоднішнім днем. Питання Донбасу – це не лише припинення війни, а й деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій», – сказав Президент України.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Україна виконала всі домовленості, які були досягнуті на саміті лідерів «Нормандської четвірки» у Парижі, і зауважив, що важливо напрацювати план реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував президентам за справжнє лідерство у зміцненні українсько-литовського діалогу, який сьогодні відповідає змісту й духу стратегічного партнерства. Дмитро Кулеба зазначив, що з ініціативи Володимира Зеленського наступний рік проголошений роком України в ЄС.

Учасники засідання наголосили на важливості повернення до питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Крім того, було порушено питання співпраці в галузі кібербезпеки та протистояння гібридним загрозам.

Представники української сторони наголосили, що кінцевою метою діяльності Кримської платформи має стати деокупація Криму. З кожним днем зростає підтримка цієї ініціативи з боку інших країн.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про реалізацію одного з найбільш амбітних проектів – «Великого будівництва». Він закликав литовські компанії долучатися до державно-приватних проектів з будівництва в Україні.

Він подякував Литві за підтримку Угоди про «відкрите небо», яку Україна планує підписати в липні.

Також ішлося про розширення співпраці в енергетичній сфері. Литовська сторона підтвердила свою налаштованість протистояти реалізації проекту «Північний потік – 2» і висловила підтримку України в цьому питанні.

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко зазначив, що Україна хотіла б бути менш залежною від імпорту електроенергії та збільшити її експорт.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подякував Литві за підтримку України на міжнародній арені. Він розповів про проект «Велика реставрація», який може стати драйвером для розвитку туризму. Також міністр нагадав про підписаний Президентом Володимиром Зеленським документ про приєднання України до європейських туристичних маршрутів, що дає нові можливості для розвитку туристичної галузі та культурних взаємозв’язків. Володимир Зеленський запросив Гітанаса Наусєду взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.

«Без сумніву, Україні та Литва – великі друзі», – наголосив Президент України.

Також відбулася зустріч перших леді України та Литви. Олена Зеленська ознайомила Діану Наусєдєнє з культурним надбанням України, зокрема з роботами українських художників. Перші леді відвідали Національний художній музей України. У ньому представлені роботи українського художника-авангардиста початку XX століття Олександра Богомазова, які мають відправитися цього року на виставку до Литовського національного художнього музею.