Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили кроки та координацію з партнерами задля закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери поділяють бачення щодо сталого миру для України та однаково оцінюють небезпеку російського плану звести миротворчий процес до обговорення неможливого.

Володимир Зеленський і Кір Стармер погодилися: необхідні чіткі кроки та максимум координації, максимум спільних дій із партнерами.

Президент відзначив налаштованість Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та всіх партнерів закінчити війну. Триває активна робота заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати.

Лідери також узгодили наступні контакти.