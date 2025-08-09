Президент:

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента
9 серпня 2025 року - 08:51

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами

9 серпня 2025 року - 15:32

Президент України та Прем’єр-міністр Естонії обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни

9 серпня 2025 року - 14:38

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили кроки та координацію з партнерами задля закінчення війни

9 серпня 2025 року - 14:13

9 серпня 2025 року - 08:47

Робоча поїздка Президента України на Сумщину
6 серпня 2025 року - 17:55

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили кроки та координацію з партнерами задля закінчення війни

9 серпня 2025 року - 14:13

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери поділяють бачення щодо сталого миру для України та однаково оцінюють небезпеку російського плану звести миротворчий процес до обговорення неможливого. 

Володимир Зеленський і Кір Стармер погодилися: необхідні чіткі кроки та максимум координації, максимум спільних дій із партнерами.

Президент відзначив налаштованість Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та всіх партнерів закінчити війну. Триває активна робота заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати.

Лідери також узгодили наступні контакти.

