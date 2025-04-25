Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили необхідні кроки для встановлення безумовного припинення вогню

У Римі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити кроки, необхідні для встановлення повного, безумовного припинення вогню, та напрацювання подальших гарантій безпеки.

Лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні та домовилися продовжувати роботу в межах коаліції охочих.

Володимир Зеленський і Кір Стармер погодилися з тим, що безумовне припинення вогню повинне бути в небі, на морі й на землі та має стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки.

Президент наголосив, що лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії в майбутньому.