Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили збільшення виробництва дронів і санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб скоординувати наступні кроки.

Кір Стармер висловив співчуття у зв’язку із загибеллю 31 людини, зокрема п’ятьох дітей, унаслідок масованого обстрілу Києва в ніч на четвер. Володимир Зеленський подякував за підтримку та солідарність з українцями.

Лідери обговорили необхідність посилити захист України та збільшити можливості у виробництві дронів, особливо перехоплювачів. Президент і Прем’єр-міністр домовилися знайти рішення, щоб забезпечити фінансову потребу.

Окремо під час розмови йшлося про збільшення санкційного тиску на Росію. РФ справді боїться санкцій, хоч і намагається вдавати, ніби вони її не обходять. Важливо, щоб усі санкційні рішення були синхронізовані та узгоджені. Це дасть змогу обмежити можливості Росії продовжувати війну та підштовхне до встановлення достойного й тривалого миру.

Володимир Зеленський і Кір Стармер також обговорили взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію дій із Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, та можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.

Президент України і Прем’єр-міністр Великої Британії узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами й запланували дипломатичну роботу з партнерами у Європі та США.