Володимир Зеленський і Кір Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Сполученому Королівстві.

Глава держави подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових «Інтерфлекс» (Interflex), яка стартувала ще в червні 2022 року і до якої вже долучилося 13 країн.

«Я дуже вдячний за те, що ви справді підтримуєте українців, українських воїнів, зміцнюючи нашу армію та допомагаючи Україні вистояти», – сказав Президент.

Кір Стармер зазначив, що, спостерігаючи за навчанням, побачив високий рівень професіоналізму та відданості українців.

«Дехто з вас проходить навчання вперше, дехто був на передовій, воював і повернувся зараз для подальшого навчання. Я дуже пишаюся тим, що Велика Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом ми підготували близько 58 тисяч людей», – сказав він.

Президент і Прем’єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими. Ішлося про те, як підвищити ефективність навчання та охопити ще більшу кількість захисників України.

На зустрічі були присутні військові, що проходять навчання на двох курсах «Інтерфлекс». Перший курс – базова загальновійськова підготовка, на якому українські воїни навчаються, зокрема, на стрільців. Другий курс спрямований на командирів відділень. Після закінчення навчання вони повернуться до України та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах.