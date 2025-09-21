Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили програми для підтримки фінансової стійкості України

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава держави подякував Крісталіні Георгієвій за її особисту увагу до України та Міжнародному валютному фонду – за програми, які допомагають посилювати українську економіку.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе для того, щоб закінчити війну якомога швидше. Але Росія не здійснює жодних кроків до миру. Саме тому наша держава змушена продовжувати захист від російської агресії та потребує фінансової підтримки з боку партнерів.

Під час зустрічі детально обговорили всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму розширеного фінансування, спрямовану на підтримку України в найближчі роки.

Окрему увагу приділили можливостям для використання заморожених російських активів на користь України, української економіки, посилення оборони та захисту від агресії. Глава держави озвучив конкретні пропозиції, які можуть дати змогу це реалізувати.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва також обговорили причини порушення Росією повітряного простору країн – членів НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені. Президент наголосив: якщо не буде рішучої відповіді союзників – держав та інституцій – на провокації, Росія продовжить свої агресивні дії, випробовуючи суспільства країн Європи та НАТО.

Сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю та діалог між урядом України та МВФ.