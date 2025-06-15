Володимир Зеленський і Крістіан Штокер обговорили посилення санкцій проти Росії

У Відні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч тет-а-тет та в розширеному форматі з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

«Ми вдячні вам за підтримку, яка була із самого початку російської агресії, за гуманітарну підтримку. Безумовно, передусім за підтримку наших громадян. Хочу подякувати всім громадянам Австрії за те, що ви дуже тепло, по-людськи ставитеся до наших вимушено переміщених осіб, які сьогодні перебувають тут, далеко від своєї батьківщини», – сказав Глава держави перед початком зустрічі.

Президент України та Федеральний канцлер Австрії обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни та необхідність тиску на Росію, зокрема шляхом посилення санкцій.

«Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом – до сталого, довгострокового й справедливого миру. Росію терміново закликають нарешті сісти за стіл переговорів. Для досягнення цієї мети ми повинні й далі посилювати тиск разом із нашими партнерами», – зазначив Крістіан Штокер.

Детальна увага – підтримці українських дітей з боку Австрії, передусім посередництву в поверненні маленьких українців, яких викрала Росія, та допомозі з будівництвом шкільних укриттів і розвитком шкільного харчування.

Сторони також обговорили співпрацю України та Австрії в галузі правосуддя та справедливості. Насамперед це стосується колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються у Європі, зокрема в Австрії.

«Важливою для нас є підтримка Австрії в питаннях на рівні Європейського Союзу. Україна заслуговує бути повноправним членом Європейського Союзу й виконує для цього всі необхідні умови», – додав Володимир Зеленський.

Крім того, ішлося про економічну співпрацю, збільшення інвестицій, відкриття спільних підприємств та участь австрійських компаній у повоєнній відбудові України.

«Австрійські компанії готові відігравати важливу роль у відновленні завдяки своєму досвіду, експертизі, інноваціям і довгостроковим зобов'язанням», – сказав канцлер.

У присутності Президента України й Федерального канцлера Австрії перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр економіки, енергетики й туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали декларацію про поглиблення українсько-австрійської економічної співпраці. Ідеться про розширення економічного співробітництва, збільшення інвестицій, сприяння сталому економічному відновленню та розвитку України, зокрема із залученням австрійського бізнесу.