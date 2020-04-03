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Володимир Зеленський і Майк Помпео обговорили питання боротьби з коронавірусом та подолання наслідків пандемії

6 квітня 2020 року - 18:57

Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео у телефонній розмові обговорили питання протидії коронавірусу. Володимир Зеленський висловив підтримку Сполученим Штатам у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких. Глава Української держави побажав якнайшвидшого одужання хворим.

«США зараз в епіцентрі боротьби з пандемією. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою. Впевнений, що США успішно пройдуть через ці випробування. Бажаю вам міцного здоров’я», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

«Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом», – зазначив Володимир Зеленський.

Було також обговорено можливості отримання Україною від Сполучених Штатів кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.

Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в межах ООН, а також за послідовну санкційну політику щодо Росії.

Глава держави проінформував про ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у Нормандському форматі, яка відбулася торік у грудні.

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