Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Лідери обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами. Володимир Зеленський відзначив надвисокий рівень дипломатичної активності останніми днями й наголосив, що втім немає зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею «обміну» української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних для росіян позицій для поновлення війни.

Глава держави наголосив, що дипломатичні кроки мають наближати до реального завершення війни, а не до її реконфігурації, а спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

Також під час розмови обговорили роботу заради вступу до Європейського Союзу та результати на цьому шляху України й Молдови. Лідери однаково бачать необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань для обох країн разом.