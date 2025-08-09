Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента

9 серпня 2025 року - 08:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами

9 серпня 2025 року - 15:32

Президент України та Прем’єр-міністр Естонії обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни

9 серпня 2025 року - 14:38

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили кроки та координацію з партнерами задля закінчення війни

9 серпня 2025 року - 14:13

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента

9 серпня 2025 року - 08:47

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами

9 серпня 2025 року - 15:32

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Лідери обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами. Володимир Зеленський відзначив надвисокий рівень дипломатичної активності останніми днями й наголосив, що втім немає зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею «обміну» української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних для росіян позицій для поновлення війни.

Глава держави наголосив, що дипломатичні кроки мають наближати до реального завершення війни, а не до її реконфігурації, а спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

Також під час розмови обговорили роботу заради вступу до Європейського Союзу та результати на цьому шляху України й Молдови. Лідери однаково бачать необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань для обох країн разом.

Версія для друку