Володимир Зеленський і Томас Бах обговорили підтримку українського спорту з боку МОК під час війни та після її завершення

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом.

Глава держави наголосив, що російське вторгнення стало жорстоким ударом і по українському спорту.

«Понад сто тисяч українських спортсменів не мають змоги тренуватися. Сотні спортивних об’єктів зруйновані: це і великі об’єкти спортивної інфраструктури, і об'єкти на базі українських шкіл, університетів, спортивних клубів», – розповів він.

Крім того, за словами Президента, багато українських спортсменів пішли до лав Збройних Сил захищати нашу державу на фронті. На сьогодні 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій, 13 були захоплені та перебувають у російському полоні.

Володимир Зеленський подякував Томасу Баху за рішення виділити новий пакет підтримки для українських олімпійців.

Під час зустрічі сторони обговорили також відновлення спортивної інфраструктури в Україні. Це питання порушуватиметься як на конференції з відбудови України у швейцарському Лугано цими днями, так і на спеціальній донорській конференції, яка буде проведена під егідою МОК.

Президент України та очільник Міжнародного олімпійського комітету приділили увагу необхідності продовження міжнародних зусиль для того, щоб представники держави-терориста не могли брати участі в міжнародних спортивних змаганнях.

«Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів і пропаганди. Я вдячний пану президенту за непохитну позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Поки Росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу», – заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку президент МОК запевнив Главу Української держави у незмінності своєї позиції щодо продовження політики рекомендацій міжнародним федераціям не запрошувати російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

«Ще не настав час, щоб зняти таку заборону», – резюмував Томас Бах.

Володимир Зеленський і президент МОК обговорили також стратегію розвитку українського спорту після війни.

«Я не сумніваюся, що після нашої перемоги ми зможемо забезпечити всі необхідні умови для проведення в Україні міжнародних спортивних заходів на найвищому рівні. Наші спортсмени й спортсменки, наша країна вже зробила вагомий внесок у розвиток олімпійського руху. Але наші можливості значно більші, і ми обов’язково реалізуємо їх», – переконаний Президент.

Володимир Зеленський, зокрема, нагадав про намір претендувати в майбутньому на проведення Олімпійських ігор – у мирній, вільній і відбудованій Україні.

Томас Бах зазначив, що МОК вражений намірами нашої держави проводити в себе зимові Олімпійські ігри. Він запевнив, що в цьому питання двері для України залишаються відчиненими, і вона може вести консультації з відповідними комісіями.

Президент МОК зазначив, що сьогоднішня зустріч у такий непростий для України час є свідченням того, що наша країна залишається відданою цінностям спорту.

Томас Бах наголосив, що прибув до Києва висловити солідарність з українським народом, зокрема зі спортсменами.

«Вони не залишаються на самоті з бідою, ми на їхньому боці, ми пліч-о-пліч виступаємо з ними і серцем, душею, думками й справами підтримуємо їх. Підтримуємо таким чином, щоб ми могли побачити на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі та зимових іграх у Мілані та Кортіні у 2026 році потужну, успішну, горду українську національну олімпійську збірну», – сказав він.

Зокрема, МОК потроїв фонд підтримки, створений з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і нині він становить 7,5 млн дол. За словами Томаса Баха, це дає змогу підтримати понад 3 тисячі членів олімпійського руху, олімпійських атлетів в Україні або тих, хто перебуває за кордоном.