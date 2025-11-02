Президент:

Є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів» – звернення Президента
2 листопада 2025 року - 19:40

ностанні новини

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили фінансові можливості для підтримки української енергосистеми

3 листопада 2025 року - 22:08

Посилення ППО та розширення програми PURL – Президент зустрівся з представниками країн при НАТО

3 листопада 2025 року - 21:51

Володимир та Олена Зеленські зустрілися в реабілітаційному центрі із захисниками, які втратили зір і проходять курс адаптації

3 листопада 2025 року - 20:00

Президент привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

3 листопада 2025 року - 16:38

фФотогалерея
Президент відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ
3 листопада 2025 року - 16:37

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили фінансові можливості для підтримки української енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ішлося про щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу – 2025, який буде опублікований завтра. Лідери обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі. Є всі підстави сподіватися на позитивний результат для нашої держави.

Особливу увагу приділили енергетичній підтримці України. Президентка Європейської комісії розповіла про координацію з різними інституціями та країнами й кошти, які спрямують на допомогу українській енергетиці. Можуть бути дуже вагомі внески, триватиме робота над їх збільшенням.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися, що команди вже цього тижня розпочнуть працювати над реалізацією всіх домовленостей, і узгодили спільні наступні контакти й кроки.

