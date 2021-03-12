Володимир Зеленський: Малий і середній бізнес – це основа економіки України, тож він є важливим пріоритетом для держави

Держава та бізнес мають працювати в команді, як союзники, які мають спільний інтерес, – успішну та заможну Україну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава», який Глава держави відвідав спільно з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Паралельно зі Всеукраїнським форумом у режимі відеоконференції відбувався 6-й українсько-литовський економічний форум «Економіка і пандемія: криза та нові можливості», тож президенти зверталися до учасників обох заходів.

«Розвиток малого та середнього бізнесу – важливий пріоритет і моєї програми, коли я йшов у Президенти України, і сьогодні це пріоритет для нашого уряду й нашої держави. Малий і середній бізнес – це основа економіки, що створює 60% ВВП, сім мільйонів робочих місць та майже 40% податкових надходжень», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент нагадав про ті кроки, які були здійснені для покращення бізнес-клімату в Україні. Зокрема, було скасовано понад 160 указів, які гальмували розвиток бізнесу численними обмеженнями. Запроваджено мораторій на перевірки бізнесу. Ухвалені закони про концесію, ринок землі, державну підтримку інвесторів, Бюро економічної безпеки, на які роками чекали підприємці та інвестори. Також в Україні розпочалася масштабна приватизація, яка обов’язково буде продовжена.

«Ми досягли непоганих показників макроекономіки – рекордно низької в історії України інфляції, облікової ставки Національного банку України та максимального рівня золотовалютних резервів за останні вісім років. Україна піднялась у рейтингу Doing Business та підвищила кредитний рейтинг», – зазначив Глава держави.

Він також акцентував увагу на запуску програми «Доступні кредити 5-7-9%», за якою малий і середній бізнес на сьогодні отримав понад 10 млрд грн. Крім того, був запущений портал державних послуг «Дія», за допомогою якого з’явилася можливість відкрити ФОП за 15 хвилин.

Президент додав, що ці та інші заходи дали Україні змогу у 2020 році, в часи коронакризи, вистояти та отримати менше падіння у порівнянні з багатьма країнами Європи та світу.

«Зараз ми відновлюємось і маємо всі підстави розраховувати на зростання економіки у 2021 році», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що за результатами проведеного аудиту держави уряд розробив та затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року з конкретними цілями та завданнями для кожної галузі, і малому та середньому бізнесу приділяється максимальна увага.

Також, за словами Президента, для ефективної взаємодії бізнесу з державою створена Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва, яка має розробити рішення, що усунуть перешкоди та покращать умови для ведення бізнесу в Україні.

«Довгі роки існували умови, які сприяли роботі «в тіні» та зарплатам у конвертах. Ми це розуміємо, тому що була недовіра до держави. Розумію, що вона поки що існує. Тому люди ухилялися від сплати податків. Проте часи змінюються. Ми прагнемо справедливих, прозорих і єдиних для всіх правил гри. Але ця «гра» можлива тільки за участі двох гравців: і держави, і бізнесу. Ми потребуємо і ваших, шановні бізнесмени, кроків назустріч, готовності працювати чесно, відкрито та дуже відповідально. Давайте разом доведемо, що в Україні це дійсно можливо», – звернувся Глава держави до підприємців.

Президент наголосив, що держава працює для втілення важливих внутрішніх реформ, зокрема над очищенням судової системи України, подоланням корупції, цифровізацією процесів, зменшенням ролі держави там, де вона не є ефективною, ухваленням важливих для економіки законів, серед іншого щодо нульової декларації та податку на виведений капітал.

«Звісно, в усіх реформах, необхідних для стійкого економічного зростання, важлива підтримка та досвід наших друзів та наших міжнародних партнерів, зокрема Литви. Спільна робота бізнес-кіл наших країн має добру історію та значні перспективи», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що сьогодні активно діє Українсько-литовська ділова рада, співпрацює Конфедерація промисловців Литви, Торгово-промислова палата України та Український союз промисловців і підприємців, налагоджений діалог між бізнес-асоціаціями обох країн. Крім того, влітку у Вільнюсі відбудеться 4-та міжнародна Конференція з питань реформ в Україні.

Володимир Зеленський також подякував своєму литовському колезі за участь у форумі та готовність поділитися цінним європейським досвідом, який буде корисним і для державних службовців, і для українських підприємців.

Гітанас Наусєда зі свого боку додав, що і Литва, і Україна опинилися у дуже складному становищі, спричиненому пандемією коронавірусу та потребою захистити життя і здоров’я громадян.

«З іншого боку, ми маємо нагоду вийти з цієї пандемії сильнішими. Нам треба зробити економіки життєздатнішими, піднести добробут наших громадян. Особливу увагу треба приділяти малим та середнім підприємствам», – сказав Президент Литви, додавши, що це стосується обох країн.