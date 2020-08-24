Володимир Зеленський: Ми повністю погашаємо заборгованість із зарплат перед гірниками шахти «Надія»

Зміни до державного бюджету на поточний рік, які сьогодні ухвалила Верховна Рада України, дадуть змогу погасити заборгованість із заробітної плати перед працівниками державної шахти «Надія», розв'язати питання будівництва гуртожитку для Львівського національного університету імені Івана Франка та мосту у Східниці. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Львівщину.

«Сьогодні наші народні депутати проголосували дуже важливий законопроект – зміни до бюджету. Ми повністю закриваємо заборгованість перед шахтарями шахти «Надія» – це 50 мільйонів. Зрозуміло, грошей мало, але на заробітну плату та на робочі місця ми повинні завжди знаходити», – сказав Глава держави.

Також, за його словами, ухвалені зміни до держбюджету дадуть змогу профінансувати будівництво гуртожитку для університету імені Івана Франка у Львові.

«Я знаю, що було проблемне питання – побудувати гуртожиток на території університету. Ми проголосували зміни до бюджету – 50 мільйонів гривень вже виділено зараз на всі ці роботи. Тому, якщо голова облдержадміністрації буде дуже швидким, то почнемо будувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, в межах Національної програми «Велике будівництво» ще на 589 млн грн збільшено фінансування будівництва місцевих доріг на Львівщині.

«Це теж дуже важливо – ми бачимо рекордну кількість побудованих доріг у Львівській області. Вже будується 250 км нових доріг на Львівщині. Побудована важлива дорога на Східницю. Теж сьогодні проголосували депутати – дякую, що вони мене почули – виділення ще 30 мільйонів гривень на міст у Східницю, якого не вистачало», – сказав Президент.