Володимир Зеленський: Між Україною та Польщею взагалі не може бути жодних суперечок

Україна та Польща готові робити взаємні кроки назустріч у непростому питанні спільної історичної пам’яті. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою в Києві.

Він зазначив, що під час перемовин в українській столиці сторони обговорили питання спільної історичної пам’яті.

«Це непростий шлях, однак важливо, що ми готові долати його разом і робити взаємні кроки назустріч. Раніше з нашого боку були вирішені питання дозволів на пошукові роботи для польських науковців та археологів. А в Польщі, на горі Монастир реконструйовано пам’ятну плиту на українській братній могилі», – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що впродовж п’яти останніх років це місце було в понівеченому стані, але на його особисте прохання до Президента Анджея Дуди пам’ятка була реконструйована.

«Надалі ми очікуємо на відновлення на цій могилі повного списку імен загиблих українців», – розповів Президент України.

Сторони переконані, що Україна та Польща не можуть співіснувати інакше, як у мирі, злагоді, дружбі та взаємоповазі.

«Я впевнений, що між нашими країнами взагалі не може бути жодних суперечок, крім однієї – у яких саме українських і польських містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або чемпіонат світу з футболу», – наголосив Глава Української держави.

Володимир Зеленський особливо відзначив ухвалення Спільної заяви Президентів України та Польщі, яка фіксує узгоджені позиції та пріоритети стратегічного партнерства, а також визначає спільні кроки для зміцнення співпраці двох країн.

«Цей документ – хороша основа для подальшої плідної роботи між Україною та Польщею. Я дякую пану Президентові за цей візит, за відверту й дуже теплу, дружню розмову», – резюмував Президент України.

Анджей Дуда зі свого боку зазначив, що нинішній його візит в Україну важливий для нього ще й тому, що він мав можливість у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» від імені всього польського народу вшанувати українців та поляків, польських офіцерів, які стали жертвами НКВС 80 років тому.

«Для мене важливо, що я зміг це зробити вчора у Биківні», – сказав Президент Польщі.

Він констатував: Україна та Польща мають «болісне, складне минуле», й важливо, що ці питання обговорювалися під час сьогоднішніх перемовин.

«Я сподіваюся, що ми пройдемо ці етапи з пошаною для обох наших народів. Будемо делікатно й мудро з паном Президентом реалізовувати таку політику протягом найближчих років. Ми сьогодні взаємно про це запевнили», – наголосив Президент Республіки Польща.