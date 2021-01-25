Володимир Зеленський на Освітньому форумі – 2021: В особі Президента наша освіта завжди матиме надійного союзника

При Президентові України буде створена Рада з розвитку загальної середньої освіти. Відповідний указ буде опубліковано сьогодні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями», який розпочався в Києві у вівторок.

Глава держави зазначив, що освіта й наука – це стратегічно важливі напрямки для України, хоча довгі роки держава приділяла недостатньо уваги цій галузі.

«Сьогодні ми робимо все можливе, аби змінити такий підхід. Ми активно будуємо та ремонтуємо дитячі садочки по всій країні... Також ми відновлюємо та будуємо нові сучасні школи в кожному регіоні. І цей процес буде продовжуватись далі, адже ми прагнемо, щоб кожна наша українська школа – як у місті-мільйоннику, так і в невеликому селищі – мала сучасну матеріально-технічну базу, мала якісне та здорове харчування, доступ до Інтернету, інфраструктуру для спорту, для інклюзивної освіти», – наголосив Президент.

Крім того, цьогоріч були підвищені заробітні плати для освітян, і влада й надалі шукатиме механізми та кошти для того, щоб працівники освіти відчули престиж своєї професії.

Також Глава держави акцентував увагу на необхідності підтримки обдарованих і талановитих дітей. Тому нещодавно був підписаний указ, яким засновано низку стипендій та премій Президента для обдарованих дітей, а також гранти на навчання у провідних країнах світу.

«Важливим напрямком для нас сьогодні є також професійна та професійно-технічна освіта. За ці роки про неї фактично забули і, можна сказати, майже зруйнували. Як наслідок, сьогодні нашій країні катастрофічно бракує кваліфікованих робочих кадрів. Тож спільно з представниками цієї ланки була створена стратегія й розпочато відродження професійної освіти в Україні», – розповів Володимир Зеленський.

Щодо вищої освіти, то, відповідно до указу Президента, уряд готує стратегію її розвитку на наступні 10 років, державну програму з відновлення та розбудови мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти в Україні серед іноземців.

«Ми будемо боротися за наших прекрасних студентів, за іноземних студентів, а українські виші повинні готувати конкурентоспроможних у сучасному світі людей», – наголосив Глава держави.

«Хочу запевнити – в особі Президента України наша освіта завжди матиме надійного союзника. Якщо завгодно – лобіста інтересів наших освітян. Я готовий зі свого боку допомагати в реалізації усіх ваших ініціатив, усіх ваших кроків, усіх реформ для розвитку української освіти. У цьому контексті я хочу повідомити, що сьогодні буде опубліковано указ про створення при Президентові Ради з розвитку загальної середньої освіти. Знаю, що на цей крок чекали давно, і сьогодні його буде зроблено», – повідомив Володимир Зеленський.