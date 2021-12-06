Володимир Зеленський на урочистостях до Дня ЗСУ в Харкові: Завдяки нашим бійцям ми відчуваємо лише гордість

У межах робочої поїздки на схід України Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці ЗСУ, які відбулися на площі Свободи в місті Харкові.

«30 років тому ми відновили незалежність України. 30 років тому народилися сили, покликані її захищати. Це Збройні Сили України. Сьогодні їхній день. Сьогодні їхнє професійне свято. Сьогодні 30-та річниця з дня створення Збройних Сил України! Від щирого серця та від імені України я вітаю вас і нас із цим великим днем», – сказав Глава держави.

Президент зауважив, що 6 грудня 1991 року було ухвалено закон про Збройні Сили України, але традиції українського війська налічують тисячоліття, починаючи від дружини Київської Русі, запорозьких козаків, Січових стрільців, повстанців та бійців у складі армій антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни. За словами Володимира Зеленського, всі вони служили прикладом військового гарту, мужності та стійкості для сучасного покоління українських військових.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих захисників України. Воїни почесної варти салютували з особистої зброї шість разів.

Як заявив Президент, полеглих бійців ушановують усією великою, вільною, незалежною та мирною Україною.

«Все це – завдяки нашим бійцям та всім видам і родам військ, щодо яких ми не відчуваємо нічого іншого, ніж гордість, гордість і ще раз гордість», – наголосив він.

Глава держави зазначив, що в Україні вперше почали серійне виробництво та постачання до ЗСУ ракетного комплексу «Нептун». Українське військо отримало протитанкові ракетні комплекси Javelin та контрбатарейні системи. Також була вперше запущена комплексна ракетна програма.

«Ми розбудовуємо наш військово-морський флот. Ми підписали угоду з Великою Британією на суму понад 60 мільярдів гривень для будівництва наших ракетних катерів, військово-морських баз, постачання протимінних кораблів, оснащення протикорабельними ракетними комплексами. Спільно з Туреччиною ми будуємо корвет класу Ada. А сьогодні в Одесі ВМС ЗСУ буде передано два патрульних катери типу «Айленд» – катери «Фастів» та «Суми», – розповів Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що сьогодні перебуває на Харківщині, де рік тому трапилася страшна трагедія – падіння військового літака Ан-26 біля міста Чугуєва.

«Ми втратили 26 молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових Харківського національного університету Повітряних сил. Саме на цій площі з ними прощалася всі ми разом, вся Україна. Вічна їм пам'ять», – сказав Володимир Зеленський і закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих курсантів та військових.

За словами Глави держави, єдиний курсант, який вижив у тій авіакатастрофі, В'ячеслав Золочевський нині також перебуває на урочистостях до Дня ЗСУ.

«Сьогодні він – символ того, що ми ніколи не маємо права здаватися. Сьогодні ми з іще більшою гордістю кажемо: ми пишаємося нашими Повітряними силами. І ми не маємо іншого варіанту, аніж зробити їх непереможними», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, вперше в історії України підписано контракт на виробництво та постачання Повітряним силам трьох нових військово-транспортних літаків Ан-178. Також на озброєння прийняті безпілотні авіаційні комплекси «Лелека» і «Байрактар».

«Ми починаємо в Україні будівництво українського заводу з виготовлення сучасних військових дронів. Сьогодні на аеродромі «Озерному» на Житомирщині Повітряні сили ЗСУ отримують гелікоптер Мі-8 та літаки L-39, Су-27 і Ан-26», – повідомив Президент.

Глава держави також розповів, що Україна спільно з Канадою започаткували космічний проект щодо створення космодрому для ракети-носія «Циклон» українського виробництва. На Атлантичному узбережжі Канади вже розпочато будівництво стартового майданчика.

За словами Володимира Зеленського, український народ пишається воєнною розвідкою, яка під час подій в Афганістані у максимально небезпечній обстановці врятувала близько тисячі осіб. Україна пишається Силами спеціальних операцій, Десантно-штурмовими військами та кібервійськами, а також військовими капеланами.

«Ми пишаємось нашими захисницями! Сьогодні в ЗСУ служить понад 32 тисячі жінок і дівчат! Вдвічі більше у порівнянні з 2014 роком. І вони – не «прикраса», не на «других ролях», вони справжні, відважні та хоробрі бійці. Понад 16 тисяч з них – учасниці бойових дій. Тисячі жінок носять офіцерські звання, командують відділеннями та взводами, виконують бойові завдання в Операції об’єднаних сил», – повідомив Президент.

Також, за словами Глави держави, український народ пишається своїми ветеранами, і в наступному році, вперше з 2014-го, буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході.

«А одразу після цього почнемо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців. Ми пишаємось ними всіма», – сказав Володимир Зеленський.

«Ми пишаємось Збройними Силами України. Усіма, хто звільняв Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ. Усіма, хто приніс мир в Авдіївку, Бахмут та Щастя. Усіма, хто обов’язково принесе мир у Донецьк. Усіма, хто принесе мир у Луганськ. Усіма, хто принесе мир у Крим. Ми щиро вітаємо наших захисників, наших захисниць! Ми безмежно дякуємо нашим бійцям! Ми низько вклоняємось нашим воїнам! Сьогодні. Завтра. І кожного дня! З Днем Збройних Сил України», – резюмував Володимир Зеленський.