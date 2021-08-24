Володимир Зеленський на зустрічі в Сан-Франциско закликав провідних інвесторів та венчурні фонди активно співпрацювати з Україною

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини.

«Наша зустріч тут, у Кремнієвій долині, – чудова нагода обговорити перспективи розвитку ІТ-сфери та інновацій в Україні. Наша країна швидко трансформується та впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив у цифровій сфері. Водночас нам потрібно ще багато чого зробити», – наголосив Глава держави на початку заходу.

Президент зазначив, що за останні два роки Україна зробила величезний стрибок до створення цифрової держави, а український IT-сектор має значний потенціал, особливо з погляду людських ресурсів.

Володимир Зеленський переконаний, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації.

«Для цього ми створюємо один з найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній «Дія City», – наголосив він.

За словами Президента, завдяки його реалізації доходи IT-галузі в Україні за три-п'ять років можуть збільшитись з 6 млрд дол. до 16,5 млрд дол. на рік. Частка українського ІТ-сектору зросте до 10% ВВП. Очікується збільшення кількості робочих місць в ІТ-галузі до 450 тисяч до 2025 року.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам. Спеціальний правовий режим спрямований на створення в нашій країні компаній з капіталізацією понад 100 млн дол., які будуть резидентами України.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що понад рік у країні діє Український фонд стартапів, і держава вже профінансувала більш як 100 проектів. Також планується створення Фонду фондів, коли держава не просто інвестуватиме в стартапи, а й спрямовуватиме кошти у приватні фонди.

Міністр зауважив, що Україна розвиває ринок віртуальних активів, має одну з найбільших у світі спільнот блокчейн-розробників, створює привабливу юрисдикцію для українських та іноземних криптокомпаній, модернізує платіжний ринок, що дасть змогу навіть Національному банку випускати цифрову валюту.

Представники інвесторів та венчурних фондів відзначили високий рівень українських IT-фахівців та їхній величезний потенціал.

Володимир Зеленський наголосив, що держава готова враховувати побажання інвесторів та йти назустріч, і Україна є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

«Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор у співпраці з американським бізнесом. Ми прагнемо, щоб ваш бізнес зацікавився не тільки можливостями щодо відкриття представництв в Україні, а й інвестуванням в українські інноваційні продукти», – зазначив Президент, звертаючись до учасників заходу.

Зокрема, під час зустрічі з керівництвом однієї з найбільших транспортних компаній у США та Канаді Lyft Володимир Зеленський подякував її співзасновнику та президенту Джону Зіммеру за особливу увагу до ринку України й надання переваги саме їй серед інших країн для відкриття R&D-центру (Lyft Engineering).

На зустрічі з представниками компанії Stellar Development Foundation, яка розвиває інфраструктуру фінансових технологій з відкритим вихідним кодом, Президент України висловив сподівання, що в найближчому майбутньому ця організація побачить можливості для розширення діяльності в нашій країні, збільшення команди та, можливо, відкриття R&D-центру.

«Адже Україна зараз є найкращим магнітом з блокчейн- та криптофахівцями у Європі. А одним із векторів розвитку цифрової економіки України є запуск та розвиток легального інноваційного ринку віртуальних активів», – зазначив Президент.