Володимир Зеленський нагородив Президента Туреччини орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Туреччині з робочим візитом, вручив Президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану орден князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Відповідно до Указу Президента України № 450/2020 «Про нагородження Р. Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого», Президент Туреччини відзначений за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Реджеп Таїп Ердоган подякував Главі Української держави за нагороду.

«Дякую від себе особисто й від імені мого народу за прекрасний жест у вигляді вручення мені державної нагороди», – сказав Президент Туреччини.