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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки
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Володимир Зеленський нагородив Президента Туреччини орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня

16 жовтня 2020 року - 19:22

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Туреччині з робочим візитом, вручив Президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану орден князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Відповідно до Указу Президента України № 450/2020 «Про нагородження Р. Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого», Президент Туреччини відзначений за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Реджеп Таїп Ердоган подякував Главі Української держави за нагороду.

«Дякую від себе особисто й від імені мого народу за прекрасний жест у вигляді вручення мені державної нагороди», – сказав Президент Туреччини.

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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки

16 жовтня 2020 року - 12:35
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №450/2020

Про нагородження Р.Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого
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