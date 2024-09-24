Володимир Зеленський: Нам потрібно підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні

Одного дня в залі Ради Безпеки ООН неодмінно скажуть, що війна Росії проти України завершена: не заморожена, не призупинена, не забута – по-справжньому завершена. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні високого рівня Радбезу ООН.

Він зазначив, що війна завершиться тому, що запрацює Статут ООН. Глава держави додав, що саме для цього потрібно підготувати другий Саміт миру, і запросив усіх, хто поважає Статут ООН, приєднатися.

«Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що є все для досягнення справедливого миру: Формула миру, Статут ООН та необхідні для втілення сили. Потрібна лише рішучість.