Володимир Зеленський: Наша глобальна мета – побудувати країну з добре розвинутою цифровою економікою

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що одним із пріоритетних завдань української влади нині є розвиток цифрової економіки країни та цифровізація державних послуг, адже це не лише звільняє громадян від зайвої бюрократії, а й допомагає в боротьбі з корупцією.

«Україна, ІТ-фахівці якої на аутсорсі вже оцифрували півсвіту, просто заслуговує мати цифрові можливості для кращого та зручнішого життя», – сказав Глава держави під час виступу на Цифровому форумі Digital society sandbox у рамках офіційного візиту до Естонії.

Він зазначив, що український проект «Держава у смартфоні» «полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів».

«І сьогодні це найголовніше, пріоритетне завдання для нашого молодого, нового уряду. Просто натискаєш кнопку – і все, корупціонера немає. І це не вибух», – додав Володимир Зеленський.

Президент констатував факт, що у питаннях інновацій та модернізації держави Естонія зробила величезний ривок і зараз є одним з лідерів ЄС, тож Україна готова вивчати та переймати її досвід.

«Ми не соромимося вчитись… Дякуємо, що й ви готові ділитися своїм дуже важливим для нас досвідом, показуєте, як створити сучасну та ефективну систему урядування, реальні, чесні та відкриті правила для бізнесу, привабливий інвестиційний клімат», – наголосив він.

За словами Глави держави, успіх Естонії у цій сфері є результатом тривалої та наполегливої праці. Завдяки діджиталізації громадяни можуть оформити податкову декларацію за п’ять хвилин, заощаджуються значні ресурси та стоси паперу тощо.

«Подібна оптимізація процесів в Україні може заощадити ще більші ресурси», – зауважив Володимир Зеленський.

Та найбільш вражаючим результатом цифровізації в Естонії Президент назвав подолання корупції. «Ми бачимо, що перехід до цифрових державних послуг не лише звільнив громадян від зайвої бюрократії, а й допоміг державі позбутись корупції та збільшив довіру до влади», – підкреслив він.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні в Україні вперше за 28 років незалежності створено Міністерство цифрової трансформації, і подякував естонській Академії електронного управління за спільне з відомством упровадження проекту E_GOV_4_UKRAINE.

«Він є складовою програми з децентралізації U-LEAD, яка фінансується Європейським Союзом спільно зі Швецією та Естонією. Цей проект виведе Україну на новий рівень цифрових перетворень. У рамках цього проекту створюється система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта», а також автоматизується робота центрів надання адміністративних послуг», – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент розповів про ухвалення великої кількості законів, які мають сприяти поліпшенню бізнес-клімату в державі та боротьбі з корупцією. Він згадав подібний досвід Естонії, зокрема уряду Марта Лаара, який працював у 1992-1994 роках.

«Іноді для справді радикальних змін у країні потрібна радикальна швидкість. Це стосується і протидії корупції, і системи eHealth, і діджиталізації загалом», – переконаний Володимир Зеленський.

Також Глава держави розповів про запуск нового проекту – інноваційної платформи, яка має назву Lift. Вона створена для пошуку кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити швидкі зміни у країні та її подальший успішний розвиток. Приєднатися до проекту можуть усі охочі.

Під час Цифрового форуму президенти України та Естонії переглянули презентацію проекту Digital society sandbox.