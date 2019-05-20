Володимир Зеленський: Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на cході країни та повернення українських Криму й Донбасу є головними пріоритетами його команди. Про це він сказав у своїй інавгураційній промові під час урочистого засідання парламенту.

«Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Можу запевнити: задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь ухвалювати складні рішення. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Але не втрачаючи наші території», – заявив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що готовий до діалогу для закінчення війни.

«І я впевнений, що першим кроком для початку цього діалогу стане повернення всіх наших полонених», – сказав він російською мовою.

Наступним кроком, переконаний Президент України, має стати повернення втрачених територій. Для цього, насамперед, слід апелювати до свідомості мешканців окупованої частини Донбасу та анексованого Криму.

Володимир Зеленський також звернувся до військових.

«Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Я зроблю все, щоб ви відчували повагу. Це гідне, а головне – стабільне фінансове забезпечення, ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин. Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити ці стандарти», – наголосив Глава держави.