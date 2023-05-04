Володимир Зеленський: Наше завдання сьогодні – забезпечити армію зброєю, другий аспект – це НАТО і євроінтеграція

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що основна мета його закордонних візитів, зокрема до Нідерландів та Фінляндії, – забезпечити якнайшвидше надання необхідної зброї українській армії для відбиття російської агресії та звільнення всіх українських земель. Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо у Гаазі.

«Наше завдання сьогодні – наповнити наше угруповання зброєю. Такою моя місія була вчора. Така моя місія й сьогодні. Ми планували ці візити з метою посилення нашої армії. Як один із аспектів – безпека. Другий аспект – це НАТО і євроінтеграція», – сказав Глава держави.

За його словами, іноземні партнери України отримали відповідні запити.

«Багато з чим ми повертаємося. Є серйозні пакети від наших партнерів, і це найголовніше», – додав Володимир Зеленський.

Щодо питання про надання Україні винищувачів F-16, то, за словами Президента, розмову про це слід починати з навчання пілотів.

«Ці тренувальні місії можуть забезпечити нам лише ті країни, які мають відповідні майданчики, які мають на своєму озброєнні F-16. Але це таке ж складне питання, як і питання консолідації країн щодо нашого майбутнього у Євросоюзі та щодо нашого майбутнього в НАТО. Ми працюємо над цим. Я впевнений, що в нас буде позитивний результат, тому що в нас немає іншого виходу», – наголосив Глава держави.

Відповідаючи на запитання щодо контрнаступу, Президент зазначив, що Україна вірить у свою перемогу та успіх контрнаступу. Всі країни та все суспільство працюють на те, щоб зміцнити ЗСУ.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що ціна, яку заплатить український народ за звільнення своїх земель, буде великою, а тому Україна чекає від своїх партнерів конкретних кроків.