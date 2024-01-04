Володимир Зеленський обговорив із Джорджею Мелоні співпрацю під час італійського головування в «Групі семи»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Володимир Зеленський подякував очільниці уряду Італії за всебічну підтримку України та привітав із початком італійського головування в «Групі семи».

Глава держави поінформував співрозмовницю про наслідки масованих ракетних ударів Росії по українських містах, які призвели до загибелі людей і руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури.

Президент також розповів про ситуацію на полі бою.

Володимир Зеленський висловив подяку Джорджі Мелоні за готовність і далі допомагати в посиленні української ППО, яка є надзвичайно важливою для порятунку життів і забезпечення можливості нормального існування нашої держави.

Лідери обговорили подальшу безпекову співпрацю, зокрема спільне оборонне виробництво, що здатне зміцнити не лише Україну та Італію, а й усю Європу та зробити вагомий внесок у глобальну безпеку.

Співрозмовники приділили окрему увагу підготовці зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників щодо реалізації Формули миру в Давосі у січні.

Президент і Голова Ради міністрів також доручили командам активізувати двосторонню роботу щодо безпекових гарантій для України.

Володимир Зеленський високо оцінив підтримку нашої держави з боку Італії на рівні «Групи семи» та у європейських інституціях. Він подякував Італійській Республіці за підтримку України на шляху європейської інтеграції.

Сторони також обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу, що стане важливим внеском у зміцнення нашої держави та посилення її стійкості у війні з російським агресором.