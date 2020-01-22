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Володимир Зеленський обговорив із Джузеппе Конте закриття офісів так званих ДНР і ЛНР в Італії та повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа

7 лютого 2020 року - 18:45

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Римі обговорив з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте загальнополітичні питання, зокрема закриття офісів «ДНР» та «ЛНР».

«Я звернувся до Прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси «ДНР» та «ЛНР», які відкрилися у кількох містах Італії», – сказав Глава держави у коментарі ЗМІ. 

Також обговорили справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії.

«Я розумію, що Прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця», – повідомив Президент.

Матір Віталія Марківа подякувала Володимиру Зеленському за його зусилля для звільнення її сина.

«Дуже вдячні за цей візит. Ми дуже раді. Для Віталія це дуже важливо. З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре. Він готовий і хоче повернутися в Україну», – сказала жінка.

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