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Володимир Зеленський обговорив із новим Президентом Словаччини гуманітарну співпрацю та перспективи спільних проєктів

11 липня 2024 року - 02:21

Володимир Зеленський обговорив із новим Президентом Словаччини гуманітарну співпрацю та перспективи спільних проєктів

На полях саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим Президентом Словацької Республіки Петером Пеллегріні.

Лідери засудили масований обстріл українських міст із боку РФ, унаслідок якого постраждала, зокрема, дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Президенти обговорили можливість лікування частини її пацієнтів у Словаччині.

Володимир Зеленський розповів про боротьбу з російським повітряним терором і наголосив на потребі в додаткових системах ППО.

Під час зустрічі лідери також відзначили результати спільного засідання урядів, що відбулося у квітні в Братиславі, та обговорили гуманітарну співпрацю між країнами й перспективи спільних проєктів в енергетиці та прикордонній інфраструктурі.

Глава держави подякував Словаччині за підтримку майбутнього вступу України в ЄС.

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