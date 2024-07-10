Володимир Зеленський обговорив із новим Президентом Словаччини гуманітарну співпрацю та перспективи спільних проєктів

На полях саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим Президентом Словацької Республіки Петером Пеллегріні.

Лідери засудили масований обстріл українських міст із боку РФ, унаслідок якого постраждала, зокрема, дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Президенти обговорили можливість лікування частини її пацієнтів у Словаччині.

Володимир Зеленський розповів про боротьбу з російським повітряним терором і наголосив на потребі в додаткових системах ППО.

Під час зустрічі лідери також відзначили результати спільного засідання урядів, що відбулося у квітні в Братиславі, та обговорили гуманітарну співпрацю між країнами й перспективи спільних проєктів в енергетиці та прикордонній інфраструктурі.

Глава держави подякував Словаччині за підтримку майбутнього вступу України в ЄС.