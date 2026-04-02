Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента
2 квітня 2026 року - 20:46

Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

5 квітня 2026 року - 18:15

Президент обговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм підтримку України та зусилля для досягнення достойного миру

4 квітня 2026 року - 20:42

Під час зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки та енергетики

4 квітня 2026 року - 19:32

Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога та сприяють обходу санкцій

4 квітня 2026 року - 10:00

Офіційний візит Президента України до Сирії
5 квітня 2026 року - 18:23

Володимир Зеленський обговорив із представниками Президента США гарантії безпеки для України

1 квітня 2026 року - 20:48

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з представниками Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

До розмови також долучилися американський сенатор Ліндсі Грем і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зокрема, обговорили пропозицію України щодо припинення вогню на Великодні свята. Президент наголосив, що тиша на Великдень могла б бути саме тим сигналом, який усім скаже: дипломатія може бути успішною.

Також детально говорили про те, як зміцнити дипломатію, які кроки можливі, про гарантії безпеки та залучення європейців.

«Ми домовилися посилити гарантії безпеки, і я вже доручив нашій команді дати оперативно оновлення в документи, щоб гарантії безпеки для України були сильними, і щоб перспектива відбудови після війни була реальною, та щоб усе було працездатним», – наголосив Президент.

Глава держави подякував представникам Президента Сполучених Штатів Америки за роботу, щоб знайти правильні рішення. Україна цінує всі зусилля Америки, спрямовані на встановлення достойного миру.

«Я розраховую, що команди попрацюють найближчим часом предметно, щоб ми всі могли відчути прогрес. Тристоронній формат важливий, лідерський формат – усе це потрібно», – зазначив Володимир Зеленський.

