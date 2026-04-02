Володимир Зеленський обговорив із представниками Президента США гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з представниками Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

До розмови також долучилися американський сенатор Ліндсі Грем і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зокрема, обговорили пропозицію України щодо припинення вогню на Великодні свята. Президент наголосив, що тиша на Великдень могла б бути саме тим сигналом, який усім скаже: дипломатія може бути успішною.

Також детально говорили про те, як зміцнити дипломатію, які кроки можливі, про гарантії безпеки та залучення європейців.

«Ми домовилися посилити гарантії безпеки, і я вже доручив нашій команді дати оперативно оновлення в документи, щоб гарантії безпеки для України були сильними, і щоб перспектива відбудови після війни була реальною, та щоб усе було працездатним», – наголосив Президент.

Глава держави подякував представникам Президента Сполучених Штатів Америки за роботу, щоб знайти правильні рішення. Україна цінує всі зусилля Америки, спрямовані на встановлення достойного миру.

«Я розраховую, що команди попрацюють найближчим часом предметно, щоб ми всі могли відчути прогрес. Тристоронній формат важливий, лідерський формат – усе це потрібно», – зазначив Володимир Зеленський.